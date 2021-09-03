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Восточный экономический форум

Путин пообещал поддержку в решении проблем при экспорте свинины из России

Глава государства констатировал наличие проблем при выходе на рынки других стран

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ нужно бороться за увеличение экспорта свинины. Глава государства пообещал, что власти продолжат эту работу.

"Что касается свинины, то мы постоянно этим занимаемся", - сказал Путин в пятницу на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, говоря об экспорте продукции отечественного животноводства. Он констатировал наличие проблем при выходе на рынки других стран. "Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальные проблемы, а просто используются как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию", - указал президент.

"Я и лично этим занимаюсь постоянно на встречах даже самого высокого уровня, мы все время об этом говорим и будем делать это дальше", - пообещал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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