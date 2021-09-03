Кабмин в 2,5 раза увеличит субсидирование кредитной ставки для инвесторов по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличит в 2,5 раза объем субсидирования процентной ставки по кредитам при инвестировании в рамках национального проекта по туризму. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"У нас на следующий год в 2,5 раза больше заложено денег на субсидирование этой процентной ставки", - сказал он.

По словам Чернышенко, в этом году выделенный объем финансирования на программу исчерпан не будет. "Будем сейчас наблюдать, как этот механизм будет работать, а потом уже и мелкие гостиницы нужно включить", - сказал он, отметив, что в противном случае у банков будет слишком высокая загруженность.

"Идея абсолютно здравая. У нас кредиты по этой программе от 100 млн до 70 млрд рублей заложены, поэтому мы легко сможем уменьшить отсекающий размер [номерного фонда]", - сказал вице-премьер.

В июле 2021 года Ростуризм сообщил, что впервые в России инвесторы смогут до 2024 года получать льготные кредиты по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. На это правительство выделило 18,8 млрд рублей. Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели категории не менее "три звезды", площадью от 5 000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.