Шульгинов: потребление электроэнергии новых ГЭС в ДФО предполагает несколько сценариев

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии, которую производят электростанции в бассейне реки Амур, может быть осуществлено по нескольким сценариям, в том числе путем объединения энергосистем Востока и Сибири. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2021.

"Нужно рассматривать в целом проект строительства, но учитывать разные сценарии. Например, рост потребления Дальнего Востока или же появится возможность экспорта в Китай. Если нет, а тема строительства остается, тогда нужно смотреть третье направление - усиление связей и объединение энергосистем Сибири и Востока", - отметил министр.

Он пояснил, что объединение энергосистем возможно только при условии, что выработанную электроэнергию не будут потреблять на Дальнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа в рамках развития энергетического сектора Дальнего Востока и снижения риска наводнений.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.