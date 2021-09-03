Минфин готов вернуться к рассмотрению предложения о снижении НДС для туристической отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минфин готов рассмотреть снижение ставки НДС для туристической отрасли, по ранее приводившимся расчетам оно может привести к выпадающим доходам бюджета в 20-30 млрд руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Снижение НДС в туристической отрасли мы в правительстве рассматривали. В правительстве где-то полгода назад рассматривали эту тему и не поддержали. Хотя на период, может быть, срочный, когда нужно построить туристические кластеры, туристические комплексы, можно было бы предоставить преференциальные режимы. Мы готовы еще раз вернуться, хотя до этого позиция была отрицательной. Готовы рассмотреть еще раз все плюсы и минусы", - сказал Силуанов.