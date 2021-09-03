Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничество (ФСВТС) Евгений Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок в Белоруссию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом он сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Белоруссия для нас является стратегическим партнером, мы живем в одном Союзном государстве. Коль скоро С-400 - это система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно, логично будет при прочих равных удовлетворить и потребности Белоруссии в этой системе. Не вижу на сегодняшний момент для этого ни препятствий, ни ограничений", - сказал Шугаев.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит его стране "десятки" самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400. В начале августа Лукашенко говорил, что Белоруссия заинтересована в поставках С-400. Он сообщал, что белорусская сторона обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о поставках российских зенитных ракетных систем "по сходной цене, в кредит". 25 августа директор ФСВТС Шугаев сообщал, что в случае поступления от белорусской стороны обращения на поставку зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С1" этот вопрос будет проработан в короткие сроки.