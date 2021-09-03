Кабмин видит риск роста цен на отели и санатории из-за программы туристического кешбэка

Восточный экономический форум

Абрамченко заявила, что Дальний Восток обладает большим потенциалом по заготовке древесины

Вице-премьер сообщила, что кабмин договаривается с губернаторами субъектов макрорегиона для создания отдельных карт по развитию глубокой переработки с учетом его особенностей

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