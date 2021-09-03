Путин поручил продумать разные варианты увеличения вывоза угля с Эльгинского месторождения

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть различные варианты увеличения объемов вывоза угля с Эльгинского месторождения, расположенного в Якутии.

"По поводу месторождения Эльга и выхода к Охотскому морю. Здесь Юрий Петрович [Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО ] сказал, что, конечно, государство заинтересовано в том, чтобы компании и бизнес, которые занимаются добычей угля, развивали и железнодорожную инфраструктуру, в том числе построили за свой счет железную дорогу к Охотскому морю для того, чтобы осуществлять экспортные поставки", - сказал Путин в пятницу на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

По словам президента, "вместе с тем, есть некоторые вопросы". Глава государства уточнил, что компании, которые хотели бы построить такую дорогу, просят увеличить объем вывоза добываемого угля до 25 млн тонн.

"Это было совсем недавно, они начали с 5 млн тонн. Мы уже многократно увеличили объем вывозимой продукции. Если при действующей инфраструктуре увеличить еще на 5 млн тонн, то тогда это можно сделать только за счет сокращения вывоза других производителей. А там есть и такие города, населенные пункты, которые напрямую завязаны на эту производственную деятельность. И ущемлять их интересы, на мой взгляд, это неправильно", - заметил Путин.

Он предложил несколько вариантов решения вопроса. Во-первых, по словам президента, можно было бы увеличить объем вывоза за счет лучшего диспетчирования железнодорожных перевозок, а также за счет привлечения более современной локомотивной тяги. Путин напомнил, что РЖД работает над обновлением парка локомотивов, "но заинтересованные компании могли бы, допустим, приобрести, передать РЖД эти локомотивы - современные, новые, мощные, - которые позволили бы на действующей инфраструктуре увеличить объемы вывозимой продукции".

"Потом РЖД расплачивалась бы с ними постепенно на полученную тягу. Нужно подумать над тем, как решить эту задачу, не ущемляя интересов других производителей, это чрезвычайно важно", - подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, в целом этот вопрос решаем.

Путин также предложил подумать над источниками финансирования строительства железной дороги к Охотскому морю. Президент предложил министру финансов Антону Силуанову подумать над возможностью предоставить помощь из Фонда национального благосостояния (ФНБ) компаниям, которые заявляют о желании построить железную дорогу. "Антон Германович, здесь тоже надо подумать, рассматривался вопрос даже о финансировании из ФНБ вопроса о процентах. Если такие же проценты, как в коммерческих банках, для участников процесса это не очень интересно. Здесь разные варианты возможны, надо только подумать", - резюмировал Путин.

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.