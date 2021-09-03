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Восточный экономический форум

Роскачество представило список самых некачественных товаров

В него вошли пельмени, мед и школьная форма - в производстве этих товаров чаще всего нарушаются правила
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роскачество назвало список социально значимых товаров, в производстве которых чаще всего нарушаются правила. Одни из самых некачественных - пельмени, мед и школьная форма, рассказал в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме глава ведомства Максим Протасов.

"В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений", - сказал Максим Протасов.

Глава Роскачества также отметил, что в списке некачественных товаров находится мед. Причиной низкого качества Максим Протасов назвал неправильное лечение пчел.

"Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим", - приводят слова Протасова "Известия".

Касательно качества школьной формы Максим Протасов сообщил, что в ее производстве "ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу".

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