Во Владивостоке создадут новый многофункциональный порт

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Приморского края в пятницу на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписало соглашение о сотрудничестве в создании многофункционального порта в бухте Суходол. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ, правительство Приморского края, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" в ходе ВЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве по реализации масштабного портового проекта. Церемония подписания состоялась в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова", - сказали в пресс-службе.

По информации госкорпорации, проект "Новый порт Владивостока" предполагает создание нового многофункционального портового-перегрузочного комплекса в бухте Суходол в 80 километрах от Владивостока. Так, при поддержке ВЭБ.РФ уже строится угольный терминал мощностью 12 млн тонн с последующим увеличением до 20 млн тонн в год. Также планируется построить глубоководный контейнерный терминал мощностью 3 млн TEU и терминал зерновых грузов мощностью 6 млн TEU в год.

Общий грузооборот порта составит свыше 70 млн тонн. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект по созданию порта оценивается до 180 млрд рублей, включая инвестиции в первый этап проекта - угольный терминал (до 62 млрд рублей). В перспективе до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.

"Реализация проекта станет важным вкладом в опережающее социально-экономическое развитие [российского] Дальнего Востока. Будет привлечено более 180 млрд рублей частных инвестиций и создано более 5 тысяч новых рабочих мест. Новый порт позволит снизить издержки перевалки и логистики для операторов перегрузочных терминалов юга Приморья, станет драйвером развития смежных производств, сделает возможным формирование комфортной экологичной среды для граждан Владивостока, а также будет содействовать ускоренному развитию грузооборота края", - приводит пресс-служба слова Чекункова.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.