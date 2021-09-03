Абрамченко заявила, что Дальний Восток обладает большим потенциалом по заготовке древесины

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Потенциал по заготовке и переработке древесины на Дальнем Востоке очень большой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас рассчетная лесосека для Дальнего Востока 117,8 млн кубов, а осваивается из этой рассчетной лесосеки только 15,6%. То есть потенциал возможностей заготавливать и перерабатывать лес на Дальнем Востоке очень большой", - сказала она.

Абрамченко отметила, что правительство договаривается с губернаторами субъектов этого макрорегиона для создания отдельных карт по развитию глубокой переработки с учетом его особенностей.

Проект мелиорации

Вице-премьер также предложила реализовать в регионах на Дальнем Востоке пилотный проект по мелиорации.

"Что мы предлагаем: в рамках принятой правительством программы по вовлечению земель в оборот взять отдельные регионы-дальневосточники как пилотные проекты для реализации комплексного проекта", - сказала она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на вовлечение в оборот сельхозземель за 10 лет направят 754 млрд рублей. По его словам, это позволит к 2025 году провести инвентаризацию всех земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования, а также вовлечь в оборот не менее 13 млн га земель.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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