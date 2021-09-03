Заявок на истребитель Checkmate от иностранных государств пока не поступало

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Заявки на закупки российского легкого тактического истребителя Checkmate от иностранных государств пока не поступали, сообщил в пятницу журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Евгений Шугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что Checkmate, впервые представленный на международном авиасалоне МАКС-2021, востребован на мировом рынке вооружений. "Не надо искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина намного проще - машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal. По его словам, Checkmate станет "действительно рабочим решением" для стран, которые не могут приобрести истребитель F-35 Lightning II за $120 млн. По оценке Ростеха, стоимость нового российского самолета составит порядка $30 млн.

Истребитель Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.