Прокуроры пресекли избыточные проверки 25 тыс. субъектов малого бизнеса на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Органы прокуратуры Дальнего Востока пресекли 25 тыс. избыточных проверок в отношении малого бизнеса в 2020-2021 годах. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Важной составляющей надзорной работы подчиненных генпрокурор России считает надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса. В результате своевременного их исключения только на Дальнем Востоке почти 25 тыс. хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Краснов отметил, что Дальний Восток имеет особое значение для развития экономики государства, в связи с чем бизнесу предоставлены весомые гарантии, обеспечение которых находится на постоянном контроле прокуратуры. Так, в рамках этой работы в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях прокурорское вмешательство позволило предусмотреть в региональных бюджетах свыше 1,5 млрд рублей для завершения строительства особо значимых для Дальнего Востока объектов инфраструктуры.

"Другой важной задачей стало содействие бизнесу в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам. Особенно остро этот вопрос потребовал внимания в период пандемии. Игорь Краснов уточнил, что на основании представленных органами прокуратуры главе государства данных правительством России принято решение о выделении медицинским организациям без малого 144 млрд рублей для оплаты исполненных контрактов, что обеспечит полное погашение задолженности перед бизнесом", - сообщает прокуратура.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.