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Восточный экономический форум

Прокуроры пресекли избыточные проверки 25 тыс. субъектов малого бизнеса на Дальнем Востоке

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что Дальний Восток имеет особое значение для развития экономики государства

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Органы прокуратуры Дальнего Востока пресекли 25 тыс. избыточных проверок в отношении малого бизнеса в 2020-2021 годах. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Важной составляющей надзорной работы подчиненных генпрокурор России считает надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса. В результате своевременного их исключения только на Дальнем Востоке почти 25 тыс. хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Краснов отметил, что Дальний Восток имеет особое значение для развития экономики государства, в связи с чем бизнесу предоставлены весомые гарантии, обеспечение которых находится на постоянном контроле прокуратуры. Так, в рамках этой работы в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях прокурорское вмешательство позволило предусмотреть в региональных бюджетах свыше 1,5 млрд рублей для завершения строительства особо значимых для Дальнего Востока объектов инфраструктуры.

"Другой важной задачей стало содействие бизнесу в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам. Особенно остро этот вопрос потребовал внимания в период пандемии. Игорь Краснов уточнил, что на основании представленных органами прокуратуры главе государства данных правительством России принято решение о выделении медицинским организациям без малого 144 млрд рублей для оплаты исполненных контрактов, что обеспечит полное погашение задолженности перед бизнесом", - сообщает прокуратура.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичВосточный экономический форум
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