"Норникель" поставил 5 тыс. тонн углеродно-нейтрального никеля в Роттердам

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Первая партия углеродно-нейтрального никеля в объеме 5 тыс. тонн направлена в Роттердам через Мурманск, сообщил в пятницу в рамках сессии на Восточном экономическом форуме вице-президент "Норникеля" Андрей Грачев.

"Этим летом мы выпустили первую партию углеродно-нейтрального никеля, первые 5 тыс. тонн уже отправлены через Мурманск в Роттердам. До конца года у нас у планах выпустить 10 тыс. тонн "зеленых" никелевых катодов и это та задача, которая нас приведет к тому, что компания превратится в глобального поставщика металла для производства аккумуляторных батарей для электротранспорта", - сказал Грачев.

В свою очередь вице-президент компании Дмитрий Пристансков в рамках ВЭФ рассказал, что выпуск первой партии нейтрально-углеродного никеля стал возможным благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов СО2 на всех этапах производства - от добычи, до обогащения и рафинирования.

"Нейтрализация углеродного следа стала возможной благодаря модернизации энергетической инфраструктуры. Выпуск углеродно-нейтрального металла стал возможным не за счет покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов", - подчеркнул Пристансков.

Ранее сообщалось, что в июле впервые в истории "Норникель" выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля. Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован на блокчейн-платформе Atomyze, а токены будут выведены зарегистрированным в Европе Глобальным палладиевым фондом "Норникеля" на Венскую фондовую биржу.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.