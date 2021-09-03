"Известия": выплаты пенсионерам в 2020 году составили 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов в 2020 году составили рекордные 1 трлн 200 млрд рублей, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, во втором квартале 2020 года правительство в качестве меры соцподдержки выплатило семьям с низкими доходами и пенсионерам 359,4 млрд рублей, в третьем квартале - 255,6 млрд рублей. "Уже в I квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 млрд рублей", - сообщило ведомство газете.

Размер средней пенсии в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличился на 5,5% и составил 15 802 рубля. Номинальная заработная плата в июне этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,7% и составила 57 782 рубля. Безработица сократилась до 4,5%, что соответствует уровню августа 2019 года. Основные секторы экономики превзошли показатели 2019 года, сказали в Росстате.

"Число оптимистов, ожидающих роста производства в течение ближайших трех месяцев, в июле по-прежнему превышало количество пессимистов", - добавили там.