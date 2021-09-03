Инвестиции "Норникеля" за 10 лет составят около $27 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Норникеля" на ближайшие 10 лет составит около $27 млрд, заявил в рамках сессии на площадке Восточного экономического форума вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

"Летом этого года мы приняли новую экологическую стратегию с большим объемом инвестиций - на 10 лет более 680 млрд рублей. В целом инвестпрограмма - около $27 млрд на 10 лет. Одним из ключевых этапов является серная программа 2.0, мы ее сейчас обновляем, это более 250 млрд рублей", - сказал Пристансков.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.