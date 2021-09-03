Путин дал старт открытию гелиевого хаба в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье превышает 6 млрд рублей. Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе.

На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Большой шаг вперед

Выступая на церемонии, президент обратил внимание на то, что на Амурском газоперерабатывающем заводе на днях была "запущена вторая технологическая линия и установка по сжижению гелия".

"Эти два масштабных проекта "Газпрома" тесно связаны между собой. Новый логистический хаб во Владивостоке как раз и будет принимать гелий с Амурского ГПЗ, обеспечивать его дальнейшие поставки потребителю", - пояснил Путин.

Он поблагодарил всех, кто трудится над созданием и развитием таких перспективных, важных для страны производств. "Знаю, что работа ведется слаженно, ответственно, самым активным образом, с хорошими темпами", - заметил глава государства.

Так, первую линию Амурского ГПЗ ввели в июне 2021 года, а уже открыта вторая линия, указал он. По словам президента, "сделан новый большой шаг вперед, к наращиванию возможностей компании". "Обязательно нужно сохранить такой высокий темп, такую динамику работы. И это - требование, безусловно, ко всем проектам, которые мы реализуем и здесь, на Дальнем Востоке, и по всей России", - сказал он.

После выхода на полную мощность в 2025 году Амурский ГПЗ должен стать крупнейшим в мире комплексом по выпуску гелия - газа, "на который есть спрос во многих высокотехнологичных отраслях", отметил президент. Завод обеспечит им внутренних потребителей, а также позволит России занять ведущие позиции по поставкам гелия на мировых рынках.

Строительство первого и пока единственного в стране гелиевого хаба стало еще одним серьезным достижением российских специалистов, считает Путин. Проект дал стимул появлению новых передовых технологий, обеспечил загрузку ряда смежных отраслей.

"И такие перспективные проекты вносят большой, серьезный вклад в развитие экономики и социальной сферы российских регионов, способствуют формированию дополнительных рабочих мест высокой квалификации. И, конечно, мы продолжим создавать условия для запуска у нас подобных современных производств: будем проводить модернизацию нашей промышленности, повышать глубину переработки сырья. Естественно, с учетом самых строгих экологических стандартов", - заверил Путин, в завершение поблагодарив участников встречи за труд и пожелав им новых успехов.