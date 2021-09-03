Путин заявил, что государство продолжит поддержку судостроения в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Прямая и скрытая конкуренция в сфере судостроения осложняет поддержку отрасли, но государство продолжит ее оказывать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Продвигать наши интересы в сфере судостроения достаточно сложно, потому что конкуренция там очень большая и поддержка со стороны государства судостроительной отрасли, в том числе в странах региона, где мы находимся, прямая и скрытая [конкуренция] тоже очень большая. Но делать это нужно. Мы и делаем это", - сказал президент.

Обращаясь к председателю совета директоров Группы ЕСН Григорию Березкину, который рассказал о предстоящем подписании соглашения с японскими компаниями "Марубени" и "Мицуи", Путин заметил, что если эти проекты "будут находиться в струе этих наших общих усилий - это только может порадовать".