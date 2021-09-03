{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Хабаровский край создадут в регионе детский лагерь

Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития, правительство Хабаровского края и корпорация "ВЭБ.РФ" подписали соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Документ подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), в режиме видеосвязи в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Согласно документу, на территории Хабаровского края запланировано строительство детского лагеря отдыха и оздоровления. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства с использованием механизма "Дальневосточной концессии". Концедентом выступит правительство Хабаровского края.

Будет построено несколько жилых корпусов, а также спортивный, административный, образовательный и оздоровительный блоки. Проект планируется завершить в 2024 году.

Теги
РоссияХабаровский крайВосточный экономический форум
Токаев заявил о старте строительства железнодорожной ветки для расширения транзита
Читать полностью