Минвостокразвития, ВЭБ.РФ и Хабаровский край создадут в регионе детский лагерь

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития, правительство Хабаровского края и корпорация "ВЭБ.РФ" подписали соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Документ подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), в режиме видеосвязи в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Согласно документу, на территории Хабаровского края запланировано строительство детского лагеря отдыха и оздоровления. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства с использованием механизма "Дальневосточной концессии". Концедентом выступит правительство Хабаровского края.

Будет построено несколько жилых корпусов, а также спортивный, административный, образовательный и оздоровительный блоки. Проект планируется завершить в 2024 году.