Пассажиропоток аэропорта Махачкалы планируется увеличить до 2,5 млн человек к 2025 году

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала планируется увеличить до 2,5 млн человек к 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов в пятницу.

"Этот год у нас 1,8 млн [пассажиров] с учетом нового терминала. У нас на сегодняшний день уже больше 1,2 млн пассажиров обслужено и оставшуюся часть, я думаю, должны добрать до конца года. Где-то до 2025 года у нас прогноз в 2,5 млн [человек]", - сказал Рамазанов.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. В настоящее время из него него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения - в Казахстан, Турцию и ОАЭ.