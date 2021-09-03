Путин назвал вопрос сокращения проверок бизнеса актуальным

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос сокращения в России проверок малого и среднего бизнеса не теряет актуальности, однако перед введением долгосрочного моратория на проверки необходимо внимательно посмотреть, как инвесторы пользуются мерами поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, предложив вернуться к рассмотрению вопроса через год.

"Чего боятся участники экономической деятельности, когда к ним приходят с проверками, - это понятно, мне кажется. Иначе у нас бы на повестке дня не стояла бы в течение целого ряда лет проблема уменьшения количества этих проверок", - сказал Путин. "Тем не менее, пять лет - это большой срок", - отреагировал он на предложение продлить мораторий на проверки субъектов МСП на пять лет. "Это такой инструментарий на мой взгляд очень хороший. Действительно, давайте через год вернемся к этому предложению", - сказал президент.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что "пятилетний период с точки зрения сроков представляется достаточно существенным". "Налоговая служба или казначейство выходят на проверки. Не так часто, но на то они и проверяют, чтобы карась не дремал. <…> Если предприятие выполняет все обязательства, ну и нечего бояться тогда. Пятилетний срок, на наш взгляд, представляется достаточно большим", - сказал министр. При этом глава Минфина привел данные налоговых проверок, согласно которым в 2018 году таких проверок в ДФО было проведено 600, в 2019 - 450, а в 2020 - 300. При этом доля проверяемых лиц составила 0,1%.

Путин согласился в оценках с Силуановым и предложил сначала "посмотреть, как инвестор реализует заявленные планы и как он пользуется теми мерами поддержки, которые в целом проработаны".