Правительство готово расширить поддержку нефтехимии на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало предложение компаний расширить поддержку нефтегазохимических проектов на территории Дальнего Востока в рамках соответствующих дорожных карт, по которым созданы налоговые стимулы по обратному акцизу на производство этана, сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума.

"Речь идет о поддержке проектов на Дальнем Востоке. Я напомню, что по Вашему поручению созданы налоговые стимулы по обратному акцизу на этан, СУГи для развития нефтегазохимической промышленности. Коллеги предлагают, чтобы мы расширили такой инструмент, как подписание распоряжений правительства России о подписании дорожных карт в целях поддержки крупных инвестиционных проектов, на территории Дальнего Востока. Мы в целом поддерживаем", - сказал он.

По словам Новака, такой инструмент себя хорошо зарекомендовал при реализации завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ". "Это позволит нам скоординировать действия федеральных органов исполнительной власти, компаний и помочь в реализации проектов, поэтому мы не возражаем", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что есть также предложение продлить срок возмещения затрат на инфраструктуру в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с нынешних пяти лет до 15 лет.

"Здесь проблема в том, что некоторые проекты реализуются на территориях опережающего развития, где (действуют) льготные ставки налогового обложения. Поэтому инфраструктуру фактически не из чего в короткие сроки возмещать. Мы поработаем этот вопрос, поскольку законодательство только на пять лет дает возможность возмещать инфраструктуру. Может быть целесообразно этот период расширить", - сказал Новак.

Кроме того, есть просьба восстановить техусловия на подключение к газопроводу "Сила Сибири" со стороны "Газпрома" для реализации метанольного проекта на территории Дальнего Востока. "Мы тоже готовы этот вопрос проработать, доложить Вам по результатам", - сообщил Новак главе государства.