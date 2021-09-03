Путин: сотрудничество РФ и Казахстана в цифровой сфере послужит развитию их партнерства

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что взаимодействие Сбербанка с казахстанскими партнерами будет способствовать укреплению партнерства двух стран.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. В церемонии по видеосвязи приняли участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Российский лидер поблагодарил казахстанского коллегу, который "погружался в эти вопросы лично, лично этим занимается, уделяет большое внимание вопросам современных высоких технологий".

Путин также поблагодарил Токаева за то, что Казахстан "выбрал в качестве стратегического партнера именно российского партнера". "Представленный Сбером вариант был выбран правительством Казахстана как наиболее оптимальный и при участии президента, мне это хорошо известно", - заметил глава российского государства.

По оценке Путина, нынешнее подписание документа - "еще одно подтверждение эффективности и востребованности, в том числе на международных рынках, одной из ведущих компаний РФ в сфере цифровых технологий".

"Сбер, действительно, работает в Казахстане уже более 15 лет, развивает и финансовые, и цифровые сервисы, технологии, и сегодня будет сделан очередной шаг в укреплении такого взаимодействия", - отметил президент РФ. Он уточнил, что "в рамках проекта Сбером должно быть поставлено необходимое программное обеспечение для цифровизации госуслуг". "В России это работает эффективно", - указал глава государства.

"Рассчитываю, что работа, которая сейчас начнется, будет плодотворной и результативной, послужит дальнейшему укреплению полноценного, созидательного партнерства наших стран и наших народов", - подчеркнул Путин.