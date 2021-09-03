Миллер сообщил о скором завершении строительства "Северного потока - 2"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Завершения строительства газопровода "Северный поток-2" осталось ждать совсем недолго, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.

"Совсем недолго", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

Ранее "Газпром" сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявлял, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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