Путин отметил, что "Газпром" успешно развивается по разным направлениям

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что компания "Газпром" развивается очень успешно по разным направлениям, ищет новые ниши на отечественном и мировом рынках.

"Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. ["Газпром"] демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты", - сказал глава государства, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока.

При этом, подчеркнул Путин, еще важнее то, что компания уделяет должное внимание высоким технологиям, ищет новые ниши на внутреннем и мировых рынках, успешно решает эти задачи, в том числе благодаря таланту и трудолюбию сотрудников.

Президент пожелал руководству и коллективу газового концерна успехов.

О логистическом центре

Объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье превышает 6 млрд рублей. Логистический центр необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин "неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе", а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия.