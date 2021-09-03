Более 20 дальневосточных направлений включили в программу субсидирования авиаперевозок

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Программа субсидирования региональных авиаперевозок дополнена 25 дальневосточными направлениями, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме министр транспорта РФ Виталий Савельев. Всего в программу входят 60 дальневосточных направлений.

"31 августа комиссия Минтранса рассмотрела заявки авиакомпаний о готовности осуществлять перевозки пассажиров по специальному тарифу в рамках постановления правительства №1242. По итогам заседания в утвержденный перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов включены 25 направлений в/из и внутри Дальневосточного федерального округа - на сумму 400 млн рублей. По семи из этих маршрутов перевозки пассажиров ранее не выполнялись: Айхал - Иркутск, Газимурский завод - Иркутск, Краснокаменск - Иркутск, Кырен - Иркутск, Магадан - Певек, Менза - Иркутск, Якутск - Бодайбо",- сказал он.