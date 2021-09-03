Путин заявил, что экономическая жизнь входит в привычное русло

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Экономическая жизнь восстанавливается после пандемии, входит в привычное деловое русло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло", - констатировал он.

Глава государства обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и лидеру Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху и другим участникам форума и поприветствовал их на мероприятии. После вынужденного перерыва, связанного с эпидемией, Владивосток вновь принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира, указал Путин.

"Очень приятно, что на наше приглашение откликнулись президенты Казахстана и Монголии. Они принимают участие в пленарном заседании по видеосвязи, как мы с вами наблюдаем. Направили свои приветствия форуму и лидеры Китая, Индии, Таиланда", - заметил российский лидер.

Президент также отметил, что российские власти на фоне распространения коронавируса не только не отказались от планов по развитию Дальнего Востока, но и стремились наращивать темпы реализации таких проектов. "Даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с ее экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов по развитию Дальнего Востока", - подчеркнул глава российского государства.