ОСК видит потенциал для углубления сотрудничества РФ и Южной Кореи в сфере судостроения

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Южная Корея будут расширять сотрудничество в сфере судостроения. Об этом в ходе бизнес-диалога "Россия - Республика Корея", который состоялся на полях ВЭФ-2021, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Предусмотрено расширение взаимодействия в области проектирования и строительства судов", - сказал он.

Важное направление сотрудничества двух стран, продолжил Рахманов, - это научно-исследовательские пилотные проекты - совместное проектирование средств для спасения на море, судов на электродвижении.

В сентябре 2020 года Рахманов говорил о том, что ОСК и Ассоциация производителей морского оборудования (Южная Корея) могут в перспективе создать на территории РФ совместную верфь. Он уточнял, что среди потенциальных направлений сотрудничества с корейскими партнерами ОСК видит и такие проекты, как создание систем погрузки и хранения СПГ, двухтопливных двигателей, пропульсивных систем, оборудования для очистки балластных вод.

ОСК создана в 2007 году, она является крупнейшей судостроительной компанией России, в которую входят около 40 предприятий и организаций отрасли. ОСК на 100% принадлежит государству.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.