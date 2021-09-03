Путин заявил, что на Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса будет создан на Курильских островах, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. "Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают в регионе, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. "Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6%, так же на 10 лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее", - перечислил преимущества президент. По его словам, в рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, "пока товар не покинет территорию Курил".

Глава государства сделал оговорку, что режим будет распространяться не на все виды деятельности: "Исключение составит работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. Понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес".

Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах. "При этом подчеркну, налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров, о чем мы с ними и раньше говорили, в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях", - сказал он.