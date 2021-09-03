Путин призвал с 2022 года открыть по СМП грузовые рейсы между Владивостоком и Петербургом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал со следующего года открыть регулярные грузовые рейсы по Северному морскому пути (СМП) между Владивостоком и Санкт-Петербургом.

"Прозвучало предложение запустить по Северному морскому пути контейнерную линию на регулярной круглогодичной основе. Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора. Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать и мы сделаем это в конце концов <...> Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом, чтобы обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу", - сказал Путин.