"Россети" до 2026 года выдадут 800 МВт мощности резидентам ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" к 2026 году выдаст около 800 МВт мощности промышленным предприятиям - резидентам территорий опережающего развития (ТОР), которые создаются на Дальнем Востоке. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Мольский на сессии в рамках Восточного экономического форума.

"Сегодня мы видим существенный рост спроса со стороны нефтегазового сектора, новых добывающих предприятий и портовых зон, территорий опережающего развития, где появляется большое количество производителей товаров массового спроса. Планируем до 2026 года выдать совокупно почти 800 МВт мощности резидентам ТОР", - отметил он.

Сейчас "Россети" ведут работу по обеспечению энергоснабжения ТОР в Приамурье, Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае. В частности, инвестиции группы в подключение Амурского газохимического комплекса (ТОР "Свободный") превысят 5 млрд рублей, а Инаглинского горно-обогатительного комплекса (ТОР "Южная Якутия") - 2,5 млрд рублей. Наряду с этим крупными энергопотребителями в регионе станут Озерный горно-обогатительный комбинат в Республике Бурятия, предприятие "Эльгауголь" в Республике Саха (Якутия), а также строящиеся портовые терминалы.

К настоящему моменту "Россети" уже запитали шесть ТОР в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.

"Рискну спрогнозировать, что в ближайшее время мы увидим на Дальнем Востоке заявки на присоединение к сетям от компаний из новых отраслей - ВИЭ, центры обработки данных и так далее. В европейской части России это заметная группа потребителей сегодня", - добавил Мольский.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.