Алтай к 2029 году планирует начать поставки электроэнергии в соседние регионы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Производство солнечной энергии в Республике Алтай к 2029 году втрое превысит его потребности, что позволит начать поставки электроэнергии соседним территориям. Об этом сообщил в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Олег Хорохордин.

"В Республике Алтай из 365 дней в году 300 солнечных. У нас введены в эксплуатацию и действуют восемь солнечных электростанций и накопитель. <…> Мы ведем переговоры о строительстве еще двух станций. Всего у нас их мощность сейчас 120 мегаватт, еще с двумя станциями будет 170. При этом летом мы тратим 50 мегаватт и 100 мегаватт зимой. К 2029 году мы получим производство солнечной энергии, в три раза превышающей нашу потребность, и будем продавать ее соседям", - сказал Хорохордин.

По его словам, стоимость такой энергии будет сопоставима с газом.

В пресс-службе ГК "Хевел", которая построила все солнечные станции на Алтае, сообщили ТАСС, что строительство солнечной генерации на Алтае позволило на треть сократить объем перетоков электроэнергии из соседних регионов. "Это позволило также повысить надежность электроснабжения и способствует развитию малой и автономной генерации на базе солнечной энергии, обеспечивает решение ряда социально-экономических вопросов в регионе, в том числе - создания новых рабочих мест. С начала реализации проекта по развитию солнечной генерации в регионе было создано около 200 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что последние три года в регионе фиксируют рост выработки энергии солнечными электростанциями в летние месяцы. Коэффициент использования установленной мощности станций на Алтае в 2021 году составляет более 21%.

Республика Алтай - первый и единственный российский регион, где создан кластер возобновляемой энергетики. С 2014 года ГК "Хевел" вложила 20 млрд рублей на строительство солнечных электростанций в регионе, создано около 200 рабочих мест. Для региона важно развивать солнечную энергетику в связи с тем, что республика практически не имеет собственной генерации: электричество поставляется из других регионов, что является одним из сдерживающих факторов развития экономики.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.