Путин предложил провести в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills.

"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке, особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - указал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"В этой связи, конечно, поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства "Ворлдскиллс", - сказал Путин. Он уверен, что "это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе".