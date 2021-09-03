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Восточный экономический форум
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Путин предложил провести в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills в 2023 году

Президент уверен, что это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills.

"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке, особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - указал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"В этой связи, конечно, поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства "Ворлдскиллс", - сказал Путин. Он уверен, что "это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский крайВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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