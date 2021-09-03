Города в ДФО и Арктике будут развивать при участии ВЭБ.РФ, "ПроГород" и "КБ Стрелка"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ, компания "ПроГород" и "КБ Стрелка" договорились о запуске программы по комплексному развитию территорий городов Дальнего Востока и Арктики. Соответствующие соглашения о сотрудничестве стороны подписали на Восточном экономическом форуме, сообщает в пятницу пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Программа поможет привлечь новые инвестиции и существенно повысить качество жизни более 10 млн человек, проживающих в регионе. В документах будут определены приоритетные проекты для развития городов. Они позволят привлечь инвестиции на общую сумму более 100 млрд рублей для создания общественно-деловой, жилой, туристической и социальной инфраструктуры в города Дальнего Востока и Арктики. В результате реализации программы в этих городах появится более 50 000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми городами, для которых разработают документы стратегического планирования, станут Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В этих столицах дальневосточных субъектов планируется разработать мастер-план для центров городов - в них может появиться новая туристическая инфраструктура и пространства для отдыха местных жителей. С первых дней разработки документов партнеры программы будут привлекать инвесторов, завершить реализацию программы планируется в 2022 году.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении национальных целей и реализации национальных проектов.

Консалтинговая компания "КБ Стрелка" - ведущая российская компания, предоставляющая услуги по стратегическому консалтингу в области городского развития.

ООО "ПроГород" - дочерняя организация ВЭБ.РФ, занимающаяся комплексным развитием городской среды, в том числе и за счет девелопмента проектов жилой недвижимости.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.