ВТБ намерен профинансировать строительство крупного рекреационного комплекса в Хабаровске

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. ВТБ планирует профинансировать строительство отеля с водно-оздоровительным комплексом по программе Ростуризма в Хабаровске. Об этом говорится в имеющемся распоряжении ТАСС сообщении, которое в пятницу распространила пресс-служба компании.

"ВТБ планирует профинансировать строительство гостиничного и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске холдинга "Невада групп". Соглашение о сотрудничестве в рамках господдержки инвестиционных проектов в туристической сфере по льготной программе Ростуризма стороны подписали на ВЭФ-2021", - сказано в сообщении.

Речь идет об 11-этажном многофункциональном комплексе площадью около 60 тыс. кв. метров, который будет включать отель на 152 номера, водно-оздоровительную часть с зоной современного аквапарка, спа-центр, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой центр, кафе и рестораны. Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе, холдинг "Невада групп" строит объект за счет собственных средств. Финансирование, которое компания рассчитывает получить по программе Ростуризма, позволит реализовать проект до конца 2023 года.

"ВТБ активно поддерживает развитие туристической инфраструктуры в регионах России. Такие проекты выступают драйверами экономического роста регионов и развивают смежные отрасли, а также имеют высокую бюджетную эффективность. Все это положительно влияет на качество жизни населения. Туристическая отрасль испытала на себе серьезное влияние ограничений, связанных с пандемией. Для восстановления требуется доступное финансирование, и программа Ростуризма станет для этого одним из эффективных инструментов. Объем заявок, поступивших к нам на рассмотрение по этой программе, составил уже 100 млрд рублей", рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводятся в сообщении.

По словам учредителя компании-застройщика Юрия Егорова, которого также цитирует пресс-служба, рекреационный объект такого уровня значительно повысит туристическую привлекательность региона. "Мы уверены, что он станет любимым местом отдыха жителей города и края, а также точкой притяжения внутренних туристов и гостей из зарубежных стран", отметил Егоров.