На проект Минцифры по обучению школьников заложено 9 млрд рублей в бюджете

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. На проект Минцифры по обучению учеников 8-11 классов до 2024 года заложено почти 9 млрд рублей в федеральном бюджете. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Минцифры совместно с бизнесом включили в стратегию социально-экономического развития РФ проект, который позволит талантливым школьникам с 8 до 11 класса пройти дополнительный двухлетний курс обучения IT-профессиям <…> На это у нас уже заложено в федеральном бюджете почти 9 млрд рублей, которые позволят до 2024 года подготовить 240 тыс. школьников. Уже в 2022 году первые 100 тыс. школьников получат такую возможность, а до 2030 года обучение пройдут 1,2 млн детей", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что обучение будут проводить топовые организации. По словам вице-премьера, организации помогут сформировать интерес к программированию, к IT-специальностям, "тогда они [школьники] чаще будут выбирать информатику при сдаче ЕГЭ, это увеличит уровень знаний, средний балл, возможность поступать".

Ранее директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова сообщала, что ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".