Путин: все грузовые порты России следует оснастить системами экологического мониторинга

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Все российские грузовые порты должны быть оснащены системами непрерывного экологического мониторинга. Это требование необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

При существенном росте железнодорожных перевозок и перевалки в портах необходимо уделять особое внимание экологическим рискам, и ряд решений на этот счет уже принят, напомнил Путин.

"В том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями. В них прописано, что в портах России должны быть экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов. Считаю, что нужно <…> закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России, не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", - сказал Путин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.