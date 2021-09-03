Минвостокразвития предлагает ввести "дальневосточный иммунитет" на проверки бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило за введение для резидентов преференциальных экономических режимов в регионе "дальневосточного иммунитета" к плановым проверкам на 5-10 лет. Об этом на секции "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса" заявил заместитель министра Марат Шамьюнов.

"Нам хотелось бы ввести некий такой дальневосточный иммунитет для резидентов ТОР, для СПВ [Свободный порт Владивосток]. Может быть, это даже и не пять лет, а может быть, это 10 лет отказа от плановых проверок. <…> Это очень дорого государству - осуществлять контроль. Нужно максимально использовать все системы пруденциально превентивного контроля. Если ты уже вышел на проверку и установил какой-то ущерб, это на самом деле какая-то недоработка государства, значит, что-то пошло не так", - сказал Шамьюнов.

Среди других предложений по повышению инвестиционной привлекательности он назвал минимизацию истребования документов, особенно тех, которые государство может получить самостоятельно за счет привлечения информационных систем. Также министерство предлагает минимизировать живые контакты проверяющих с предпринимателями, максимально использовать удаленные, дистанционные проверки.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, СПВ, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.