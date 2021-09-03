Дальневосточная авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток малой авиации в три раза

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", намерена нарастить пассажиропоток между труднодоступными местностями Дальнего Востока в три раза. Об этом заявил на сессии "Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.

"Мы смотрели на макропоказатели, как передвигается население в авиационном сегменте РФ. В среднем <...> дальневосточники перелетают раз в год, то есть коэффициент подвижности равен единице. В сегменте малой и региональной авиации, по данным Росавиации, это 0,32. <...> Наша основная задача - довести подвижность населения до единицы, а это значит - увеличить почти в три раза", - сказал Сухоребрик.

По его словам, ближайшая задача - до 2025 года коэффициент подвижности населения удвоить. "Сейчас мы возим около 1 млн пассажиров в этом сегменте, а должны перевозить 2 млн", - уточнил он, добавив, что в целом около 385 труднодоступных населенных пунктов ДФО планируется связать 535 маршрутами.

При этом гендиректор "Авроры" отметил, что воздушных судов для перевозки будет использоваться "меньше, чем сейчас". "Флота будет меньше, так как поставлена задача - повысить эффективность. Чтобы рейсы были загружены, и самолеты в воздухе находились больше, чем сейчас", - пояснил Сухоребрик.

В региональной авиации в среднем воздушное судно в настоящее время летает три часа, а чтобы самолет окупался, должно быть гораздо больше. "Если с трех до девяти часов увеличим, мы перевезем гораздо больше людей меньшим флотом - такая задача. Это снизит цену билета, повысит эффективность", - объяснил гендиректор "Авроры".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.