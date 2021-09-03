Установочная конференция ESG-альянса пройдет в октябре 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Установочная конференция ESG-альянса, создать который предложил глава "Сбера" Герман Греф, пройдет в октябре 2021 года. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

"Мы обсудили это с "Газпромнефтью", еще несколько участников [форума] заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса", - сказал Ведяхин.

Ранее на одной из сессий ВЭФ-2021 Греф предложил бизнесу создать в России ESG-альянс. ESG-инвестиции - это вложение денег в компании, которые ведут бизнес на принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

По мнению Грефа, такое объединение необходимо для взаимодействия с правительством страны, а также на международном уровне, оно дало бы возможность компаниям обсуждать перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии. Глава "Сбера" выступил с предложением собрать в октябре этого года конференцию с компаниями, которым было бы интересно участвовать в ESG-альянсе.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.