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Восточный экономический форум

Токаев заявил о необходимости предметно рассмотреть вопрос создания в Казахстане АЭС

Президент подчеркнул необходимость учесть потребности государства, включая граждан и бизнес

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна атомная электростанция. По его словам, этот вопрос необходимо рассмотреть предметно.

"В своем послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. При этом важно в должной мере учесть насущные потребности государства, естественно, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал Токаев, выступая в пятницу по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВосточный экономический форум
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