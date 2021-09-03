Монголия изучает возможность заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Монголия рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил в пятницу президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Монголия всегда уделяла внимание расширению сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. В данный момент мы изучаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", - отметил он.