Более 70 км трассы Пермь - Екатеринбург расширят до четырех полос до конца 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Два участка автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь - Екатеринбург протяженностью 71 км планируется расширить с двух до четырех полос до 2023 года включительно, что позволит снизить количество аварийных ситуаций и случаев смертности. Работы на этих участках уже ведутся, а с 2024 года начнется ремонт и расширение следующих участков трассы, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков на заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

"Мы уже сегодня ведем работу на протяжении 71 км, это два участка по 26 и 45 км, которые посредством капитального ремонта переводятся сегодня из состояния двухполосного движения в четырехполосное, таким образом обеспечивают все заданные параметры трафика. Один из участков - протяженностью 26 км - мы вводим в эксплуатацию в 2021 году, 45 км мы вводим в 2023 году. На основных участках мы на сегодняшний день организовали проектно-изыскательские работы, закончим в 2022 году, соответственно приступим к строительно-монтажным работам в те сроки, которые оговорены, а именно 2024 год", - сказал он.

Новиков отметил, что Росавтодор выполняет модернизацию автомобильной дороги федерального значения Пермь-Екатеринбург "в рамках задачи по обеспечению маршрута Казань-Екатеринбург". На период до 2024 года Федеральное дорожное агентство планирует израсходовать на ремонт трассы 31 млрд рублей. Ожидается, что в будущем вся часть трассы Пермь - Екатеринбург, располагающаяся в Свердловской области, будет четырехполосной.