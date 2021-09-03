Путин: Россия не собирается ограничивать другие страны в использовании Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует интерес других стран к использованию Северного морского пути и не собирается вводить для них какие-либо ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Мы приветствуем такой интерес. Важно здесь иметь в виду, что мы наблюдаем за процессами в других странах, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь. И звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать", - сказал Путин.

Он отметил желание России, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом. По его словам, Россия и сейчас, и в будущем будет придерживаться соответствующих основополагающих документов.

"Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее экономически выгодный и безопасный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что нас здесь может не устраивать? Нас вполне все устраивает, и чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше", - сказал президент.

По словам Путина, Россия приветствует интерес к Севморпути Индии, Китая, других азиатских стран, государств Европы. "Мы достаточно много внимания уделили этому вопросу и в Женеве на встрече с президентом [США Джо] Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров - и от Канады, от Дании, от других участников этого процесса - будет заинтересованной, и все будут настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для каких-то споров и конфронтаций, а для совместной работы", - сказал Путин.