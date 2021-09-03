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Восточный экономический форум

Индия поможет России развивать Северный морской путь

Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия окажет России содействие в развитии Северного морского пути и превращении его в международную торговую артерию. Об этом сообщил в пятницу индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая по видеосвязи на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

"Как Россия помогает Индии развиваться с целью освоения космоса и подготовки национальной пилотируемой программы "Гаганьян", так и Индия станет помогать России и выступит партнером в развитии Северного морского пути и открытии этого пути для международной торговли", - сказал он.

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ИндияРоссияВосточный экономический форум
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