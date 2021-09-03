Индия поможет России развивать Северный морской путь

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия окажет России содействие в развитии Северного морского пути и превращении его в международную торговую артерию. Об этом сообщил в пятницу индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая по видеосвязи на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

"Как Россия помогает Индии развиваться с целью освоения космоса и подготовки национальной пилотируемой программы "Гаганьян", так и Индия станет помогать России и выступит партнером в развитии Северного морского пути и открытии этого пути для международной торговли", - сказал он.