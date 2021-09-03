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Глава Минцифры: Россия не намерена изолироваться от мировых интернет-сервисов

Выступая на форуме "Новое знание", Максут Шадаев сравнил изоляцию с апокалипсисом
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Артем Геодакян/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Российский сегмент интернета не планируют изолировать от мировых сервисов. Об этом в пятницу сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на всероссийском марафоне "Новое знание".

"Изолироваться - выглядит как апокалипсис. Мы же все пользуемся сервисами, в том числе зарубежными. Сложно представить свою жизнь без YouTube", - сказал Шадаев.

При этом, по его словам, от иностранных компаний будут требовать исполнения законодательства. "Это общемировой тренд, не только Россия. Весь мир, многие страны пытаются все равно принудить мировые компании к исполнению требований законодательства. Но, я думаю, до их отключения не дойдет". - сказал Шадаев.

Теги
РоссияТехнологииШадаев, Максут Игоревич
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