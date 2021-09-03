Курильские льготы и обновление городов. Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока

Опережающее развитие Дальнего Востока - "долгосрочный и абсолютный" приоритет для России, это перспектива развития страны "не на десятилетия, а на столетия вперед", заявил в пятницу президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Для решения этой задачи глава государства пообещал, в частности, "беспрецедентный набор" льгот и стимулов бизнесу на Курильских островах. Ими смогут воспользоваться и японские инвесторы, несмотря на отсутствие мирного договора между Москвой и Токио, которое российский лидер назвал нонсенсом.
ТАСС собрал ключевые тезисы выступления президента.
О Курилах
- Условия ведения бизнеса на Курилах должны стать "лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе". В частности, предприниматели получат "беспрецедентный набор льгот и стимулов", включая освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет, а также снижение на тот же срок страховых взносов до 7,6%.
- Кроме того, на островах будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которого не будет взиматься налог на добавленную стоимость, "пока товар не покинет территорию Курил".
- Этими льготами смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные, в том числе японские, инвесторы. При этом есть несколько исключений - "работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов".
О строительстве
- Объем жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году должен в 1,6 раза превысить уровень 2019 года. Для этого, в частности, необходимо продумать создание в Хабаровском крае строительного кластера, который позволит решить одну из главных проблем отрасли в этой части страны - дефицит стройматериалов.
- В ближайшее время правительство рассмотрит предложения о расширении программы "дальневосточной ипотеки" под 2%. Накануне с предложением распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста выступил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
- Необходимо запустить и масштабную программу обновления дальневосточных городов (о ней также говорил Трутнев): "Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов <...> они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности". В ближайшие два года для каждого города Дальнего Востока должна быть подготовлена своя программа развития.
Об экономике
- "Стратегический вектор развития Дальнего Востока - это новая экономика". Правительство должно заняться вопросом производства здесь "зеленого" водорода и аммиака, спрос на которые в ближайшие десятилетия будет расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К участию в этой программе могут привлечь зарубежных партнеров, прежде всего Японию и Китай.
- Кроме того, в Приморье и Амурской области планируется производить метанол, который может стать топливом следующего поколения, особенно на море (на полях форума было подписано соглашение о строительстве судов, использующих его), а в северной части Хабаровского края может быть построена приливная электростанция.
- Уже в 2022 году следует запустить регулярные грузовые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути - это, "безусловно, будущее мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении".
Об экологии
- Все российские грузовые порты необходимо оснастить системами непрерывного экологического мониторинга, и это должно быть закреплено на законодательном уровне.
- До конца 2021 года следует запустить национальную систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты: "Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы". Кроме того, Россия как председатель Арктического совета предлагает провести международную экспедицию в высокие широты.
- Регулирование выбросов парниковых газов, которое в рамках пилотного проекта запущено на Сахалине, следует распространить на другие регионы: "Я знаю, что некоторые из них уже проявляют такую заинтересованность".
О социальной поддержке
- Уровень рождаемости на Дальнем Востоке превышает средний по России, но необходимо добиться "кардинального изменения ситуации" и выйти на "устойчивую положительную динамику численности населения" региона: "Ключевой вопрос здесь - конечно же, повышение качества жизни".
- К 2024 году оно должно быть не ниже среднего по стране, и для этого будут приняты дополнительные меры поддержки здравоохранения, образования и социальной сферы в целом. Так, только в 2022 году дальневосточные регионы получат на модернизацию социальных объектов дополнительно порядка 20 млрд рублей.
- Ежегодные расходы на здравоохранение на Дальнем Востоке, в первую очередь в отдаленных и малонаселенных районах, возрастут более чем на 6 млрд рублей. На совещании по развитию региона накануне также обсуждалось возможное изменение формы обеспечения медицинской помощи в малых населенных пунктах.
- На Дальнем Востоке будут наращивать количество бюджетных мест в вузах, повышать качество высшего образования, обновлять образовательные программы и инфраструктуру. В ближайшие 10 лет Дальневосточный федеральный университет должен войти в число ведущих мировых вузов.
- В 2023 году в Хабаровске проведут национальный чемпионат WorldSkills - это "придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе", чему необходимо уделять "особое внимание".
- Кроме того, в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры, включающее в себя расширение ее функционала. Это поможет прежде всего малым населенным пунктам - 80% почтовых отделений в регионе расположены именно там.