Курильские льготы и обновление городов. Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока

Опережающее развитие Дальнего Востока - "долгосрочный и абсолютный" приоритет для России, это перспектива развития страны "не на десятилетия, а на столетия вперед", заявил в пятницу президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Для решения этой задачи глава государства пообещал, в частности, "беспрецедентный набор" льгот и стимулов бизнесу на Курильских островах. Ими смогут воспользоваться и японские инвесторы, несмотря на отсутствие мирного договора между Москвой и Токио, которое российский лидер назвал нонсенсом.

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления президента.

О Курилах

Условия ведения бизнеса на Курилах должны стать "лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе". В частности, предприниматели получат "беспрецедентный набор льгот и стимулов", включая освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет, а также снижение на тот же срок страховых взносов до 7,6%.

Кроме того, на островах будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которого не будет взиматься налог на добавленную стоимость, "пока товар не покинет территорию Курил".

Этими льготами смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные, в том числе японские, инвесторы. При этом есть несколько исключений - "работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов".

О строительстве

Объем жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году должен в 1,6 раза превысить уровень 2019 года. Для этого, в частности, необходимо продумать создание в Хабаровском крае строительного кластера, который позволит решить одну из главных проблем отрасли в этой части страны - дефицит стройматериалов.

В ближайшее время правительство рассмотрит предложения о расширении программы "дальневосточной ипотеки" под 2%. Накануне с предложением распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста выступил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Необходимо запустить и масштабную программу обновления дальневосточных городов (о ней также говорил Трутнев): "Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов <...> они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности". В ближайшие два года для каждого города Дальнего Востока должна быть подготовлена своя программа развития.

Об экономике

"Стратегический вектор развития Дальнего Востока - это новая экономика". Правительство должно заняться вопросом производства здесь "зеленого" водорода и аммиака, спрос на которые в ближайшие десятилетия будет расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К участию в этой программе могут привлечь зарубежных партнеров, прежде всего Японию и Китай.

Кроме того, в Приморье и Амурской области планируется производить метанол, который может стать топливом следующего поколения, особенно на море (на полях форума было подписано соглашение о строительстве судов, использующих его), а в северной части Хабаровского края может быть построена приливная электростанция.

Уже в 2022 году следует запустить регулярные грузовые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути - это, "безусловно, будущее мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении".

Об экологии

Все российские грузовые порты необходимо оснастить системами непрерывного экологического мониторинга, и это должно быть закреплено на законодательном уровне.

До конца 2021 года следует запустить национальную систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты: "Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика. Нам важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы". Кроме того, Россия как председатель Арктического совета предлагает провести международную экспедицию в высокие широты.

Регулирование выбросов парниковых газов, которое в рамках пилотного проекта запущено на Сахалине, следует распространить на другие регионы: "Я знаю, что некоторые из них уже проявляют такую заинтересованность".

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