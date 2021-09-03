Лавров: дискриминация российского бизнеса и спорта обретает беспрецедентный масштаб

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дискриминация в отношении российских предпринимателей и спортсменов обретает беспрецедентные масштабы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

"Внешнеполитическая концепция, которая одобрена президентом РФ Владимиром Путиным, требует от нас приложения всех сил, стараний, умений для формирования максимально благоприятных внешних условий для развития нашей страны и обеспечения ее безопасности, социально-экономического процветания и, конечно же, обеспечения благополучия наших граждан, защиту их прав на международной арене, ну и в целом прав российского бизнеса в том числе, - сказал он. - Тем более что сейчас дискриминация в отношении и наших предпринимателей, и в отношении наших спортсменов, как вы знаете, обретает беспрецедентные масштабы".

Как отметил министр, большинство стран мира готово развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией, кроме Запада, который все также стремится занимать доминирующую позицию на международной арене.

"Конечно же, мы именно так сейчас поступаем [развиваем равноправные отношения с другими странами] и имеем позитивный отклик от подавляющего большинства стран мира. Все они выступают за развитие связей на основе международного права, за исключением наших западных коллег, которые не очень следуют требованиям Устава ООН о необходимости уважения суверенного равенства государств и пытаются себя позиционировать как вершители судеб, вводят свои правила вместо международного права и требуют от тех, кто не согласен с их точкой зрения, изменить свое поведение, - добавил Лавров. - Именно так общаются с нами, вернее, пытаются общаться, потому что на такое общение мы не пойдем".