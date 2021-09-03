Росатом и Ростуризм выбрали пилотные регионы для развития в России промышленного туризма

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Федеральное агентство по туризму договорились развивать в России промышленный туризм, пилотными регионами для запуска проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в пятницу во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Подписи поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В рамках сотрудничества партнеры создадут совместный экспертный совет, куда войдут представители крупных промышленных площадок страны, федеральные и региональные туроператоры, эксперты в сфере промтуризма и бережливых технологий, а также Корпорации развития промышленности регионов.

Задачей сотрудничества станет формирование единой экосреды - удобной для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Туристов ждет продуманная и безопасная экскурсия, образовательный опыт, погружение в особенности бережливого производства. Знакомство с бережливыми технологиями позволит рассказать о производственном процессе, механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков.

Первым шагом совместной работы предполагается создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии и быть интегрированными в экосистему промышленного туризма.

В рамках проекта будут разработаны промышленные туристические маршруты, включающие посещение производств, создание индивидуальных программ, обучение производственным процессам, проведение тренингов и мастер-классов от лучших специалистов, поиск деловых партнеров.