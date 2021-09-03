Си Цзиньпин призвал усилить работу по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская сторона предлагает активизировать усилия по сопряжению продвигаемой Пекином инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Мы должны постоянно наращивать усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС", - сказал китайский лидер.

"Мы должны поддерживать инновационное развитие цифровой экономики, совместно реагировать на глобальное изменение климата, способствовать социально-экономическому развитию региона", - добавил Си Цзиньпин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Также состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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