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Восточный экономический форум

Си Цзиньпин призвал усилить работу по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС

Председатель КНР призвал поддерживать инновационное развитие цифровой экономики и совместно реагировать на глобальное изменение климата

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская сторона предлагает активизировать усилия по сопряжению продвигаемой Пекином инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Мы должны постоянно наращивать усилия по взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС", - сказал китайский лидер.

"Мы должны поддерживать инновационное развитие цифровой экономики, совместно реагировать на глобальное изменение климата, способствовать социально-экономическому развитию региона", - добавил Си Цзиньпин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Также состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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КитайСи ЦзиньпинВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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