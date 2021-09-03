"Новатэк" недоволен работой российских поставщиков оборудования для 4-й линии "Ямал СПГ"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" не доволен работой четвертной линии "Ямал СПГ" - первой в стране, созданной по российским технологиям. Компания планирует предъявить финансовые претензии к поставщикам оборудования, в том числе "Казанькомпрессормашу", структурам Росатома и "Криогенмашу", сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

"Плохо она работает. Дело не в самой технологии, полностью все оборудование заказано и сделано в России, такое оборудование, которое российские компании еще не производили. Надо признать, что нашим производителям, нашим заводом ещё учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии практически ко всем поставщикам оборудования для четвертой очереди. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки, но всё меньше, меньше и меньше". - отметил он.

Михельсон добавил, что со стороны компании обязательно будут финансовые претензии к российским поставщикам. "Будут, конечно. Казань ("Казанькомпрессормаш" - прим. ТАСС), Росатом, "Криогенмаш", - заметил он.